Sète - Le festival estival de bande dessinée de Sète, BD plage se tiendra du 27 au 29 août.

Pour la dixième année consécutive, le festival estival de bande dessinée de Sète, BD plage, revient avec un plateau explosif autour d'un invité d'honneur ô combien populaire William, l'auteur des Sisters, de Tizombi et tout récemment de Wat, la fée qui avait perdu ses ailes. Gratuit et ouvert à tous, cette dixième édition se déroulera le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29 août sur la plage du Lido.

Au programme : ateliers bd pour les enfants, rencontre avec les dessinateurs, vente de BD...