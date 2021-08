Hérault - Derniers jours avant la rentrée : Nombreux créneaux disponibles pour se faire vacciner cette semaine

Derniers jours avant la rentrée : Nombreux créneaux disponibles pour se faire vacciner cette semaine



La vaccination progresse dans l’Hérault. Au 20 août, 74 % des habitants du département ont reçu une première dose de vaccin et 63,5 % présentent un schéma vaccinal complet.

Dans un contexte où le taux d’incidence demeure très élevé et plus du double du national (470 / 100 000 habitants) et où l’activité hospitalière est soumise à très forte pression, l’augmentation du taux de vaccination dans l’Hérault est un atout dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

A moins de 10 jours de la rentrée scolaire, la vaccination des 12 - 17 ans représente un enjeu majeur pour une reprise dans de bonnes conditions. La population jeune, qui a accès à la vaccination depuis le 15 juin dernier, a déjà initié la démarche vaccinale. Sur près de 79 000 jeunes scolarisés dans le département de l’Hérault, 59 % ont déjà reçu une première dose de vaccin et 33,5 % bénéficient d’un schéma vaccinal complet.

A compter de la semaine du 23 août, les 26 centres de vaccination de l’Hérault se sont organisés pour faciliter la démarche de vaccination des jeunes et de leurs familles. Dans la perspective de la rentrée scolaire et des activités sportives et ludiques, de nombreux créneaux horaires sont disponibles et, dans plusieurs centres de vaccination, des plages horaires les mercredis et samedis sont également mises à disposition des jeunes.

Ces créneaux sont mobilisables via doctolib ou par téléphone et permettent d’accéder à une première ou seconde injection dans les prochains jours. De plus, certains centres proposent une vaccination sans RDV préalable.

Pour mémoire, la vaccination peut s’effectuer également à votre convenance :

· auprès des professionnels de santé habilités à la vaccination (à retrouver sur www.sante.fr)

· dans les pharmacies qui vaccinent (à retrouver sur www.sante.fr )

· auprès de son médecin de famille.

Dès cette semaine, les centres de vaccination ci-après proposent des rendez-vous disponibles et des créneaux « réservés » aux jeunes.