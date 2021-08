Lozère - Ouverture(s) – Saint-Alban-sur-Limagnole – Ven.10, Sam. 11 & Dim. 12 septembre

Découvrez la programmation du premier week-end d’OUVERTURE(S) de la saison 21/22 de Scènes Croisées de Lozère, avec Fenêtres sur le paysage.

Cette année, nous accueillons Museum of the Moon, installation céleste de Luke Jerram.

Une immense lune de sept mètres de diamètre, offre un luxe de détails issus d’imageries de la Nasa, et diffuse la caressante lumière d’un incroyable clair de lune.

Nous avons invité Nascentia de Walid Ben Selim, le cirque graphique de la Compagnie Lonely Circus, Nos Cabanes mis en scène par Sophie Lagier, Prima Kanta de Laurent Rochelle... pour jouer avec les chemins, venant multiplier les propositions artistiques et modifier la perception que l’on a de ces espaces. Certaines de ces créations s’inscrivent plus durablement sur les chemins, venant rythmer le parcours en faisant irruption dans le quotidien.

Retrouvez tout le programme et les informations sur scenescroisees.fr