Sète - Limitation provisoire des visites à l'hôpital Saint-Clair !

Limitation provisoire des visites à l’hôpital

Compte tenu de la forte circulation virale et du nombre important de contaminations, nous sommes contraints de réduire les allers et venues dans l’hôpital et d’interrompre provisoirement les visites aux patients hospitalisés

Cette mesure :

Concerne uniquement l’hôpital Saint Clair

S’applique à compter du mardi 24 août 2021

Sera réévaluée dans 7 jours par la Cellule de crise Covid de l’établissement

De la même façon, les accompagnants sont interdits en consultation sauf situation particulière d’un patient non autonome ayant impérativement besoin de l’aide d’un proche

Restent autorisés avec un pass sanitaire conforme (sauf urgence) :

Le conjoint d’une parturiente lors de l’accouchement et en service

Un des 2 parents d’un mineur hospitalisé ou venant en consultation

Un visiteur d’un patient en fin de vie

Tout autre situation appréciée au cas par cas par le médecin ou l’encadrement soignant

Situation spécifique de la maternité et de la pédiatrie : Au plan national, de plus en plus de femmes enceintes non vaccinées sont infectées par la COVID et les admissions de nourrissons en réanimation se multiplient.

Par prudence pour protéger mamans et bébés, les frères et sœurs ne sont plus acceptés en maternité et en pédiatrie

Nous sommes conscients des désagréments engendrés par cette décision et nous vous remercions pour votre compréhension et pour le respect de cette mesure provisoire

Dès que la situation sanitaire le permettra, les visites pourront reprendre sous couvert du pass sanitaire

L’accueil des patients reste inchangé et se poursuit normalement en urgences, en hospitalisation et en consultation