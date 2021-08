Hérault - Deux jours supplémentaires pour se faire vacciner contre la Covid à Frontignan

Deux jours supplémentaires pour se faire vacciner contre la Covid à Frontignan

Alors que l’on vaccine déjà les lundis et mardis à la salle de l’aire, la campagne de vaccination est prolongée de 2 jours supplémentaires, les 26 et 27 août.

Inscription obligatoire auprès des pharmacies de la ville.

Alors que la fin des vacances se dessine et que la rentrée s’approche chaque jour un peu plus, la Ville de Frontignan la Peyrade et l’association de coordination santé de Frontignan rajoutent 2 jours à la campagne de vaccination, les 26 et 27 août à la salle de l’aire.

1er ou 2e dose, la vaccination est ouverte à tout.e.s et se fera avec une injection de Moderna, uniquement les matins entre 8h30 et 12h30.

Attention toutefois à bien respecter un délai de 25 jours entre les 2 doses.

L’inscription est obligatoire auprès des pharmacies de la ville :