Toulouse - L'Agit au vert : édition spéciale 31 ans de l'Agit

Grand rendez-vous du théâtre itinérant, le festival « l’Agit au vert » pose ses chapiteaux du jeudi 26 au dimanche 29 août à Toulouse, devant la station de métro Argoulets et le centre des arts du cirque du Lido. Cette dix-septième édition, qui devait se tenir en 2020 aux mêmes dates, a une saveur particulière : l’Agit fête ses 30 ans, enfin, 31 ans… Et la compagnie de préciser : « l’Agit au vert ce sera nos 31 ans. Pas nos 30 ans reportés, nos 31 ans. »

Entre les vacances et la rentrée, alors que l’offre culturelle tourne au ralenti, l’Agit au vert palpite pendant quatre jours de vingt spectacles furieusement festifs et forcément agités.

Théâtre, concerts, cirque, danse, théâtre de rue, spectacles jeune public, lectures…

Au programme : du théâtre contemporain et populaire, sous chapiteau ou sur le pré, du théâtre de rue aussi, du cirque, des concerts, des platines, des fanfares, des spectacles jeune public, des lectures et autres nourritures pour le corps et l’esprit. Des petits riens pour un grand tout à déguster dans l’herbe tendre ou sous les jupes des chapiteaux.

Ce sont 20 spectacles de théâtre, danse, cirque et musique, 84 artistes, 19 techniciens, 30 bénévoles, 3 scènes, 2 chapiteaux... que de l'Amour ! Des spectacles, concerts, resto et chapiteaux au carrefour des retrouvailles et du bonheur d’être ensemble, dans un carré de verdure où poussent des toiles et des étoiles, spectateurs et artistes de nouveau rassemblés, bras ouverts, l’Agit a 31 ans.

Réservations sur agit-theatre.festik, ou le jour J sur place dans la limite des places disponibles.