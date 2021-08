Hérault - La prise de position de Kléber Mesquida : "Solidarité avec les Afghans"

La prise de position de Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault :

« La prise de l’Afghanistan par les Talibans la semaine dernière est une véritable catastrophe humanitaire et ne peut laisser indifférent les humanistes que nous sommes. De nombreux Afghans tentent actuellement de fuir le régime fondamentaliste qui a pris possession par les armes de ce pays. C’est le devoir de la France, pays des droits de l’homme, d’accueillir dans la dignité les personnes victimes de persécutions.

Notre peuple s’est honoré d’accueillir les réfugiés espagnols lors de la "Retirada", les Italiens fuyant le régime de Mussolini, et de protéger les juifs qu’Hitler voulait exterminer. C’est donc le devoir de l’État d’accueillir notamment les Afghans qui ont apporté leur contribution à la France, et de mettre en place des dispositifs adaptés en s’appuyant sur les collectivités territoriales (départements et communes). L’Hérault est une terre d’accueil. Par sa géographie et son histoire elle a toujours été, comme tous les peuples de Méditerranée, à la croisée des chemins pour celles et ceux qui devaient fuir leur pays.

Fidèles à nos valeurs républicaines et humanistes, nous ne manquerons pas d’être au rendez-vous. Malgré les lourdes charges qui pèsent sur le département, dans notre domaine de compétence « solidarités aux personnes » nous prendrons notre part dans l’accueil de ces populations et je sais déjà pouvoir compter sur le concours des maires volontaires du territoire pour accueillir celles et ceux qui fuyaient la barbarie et le fondamentalisme. Nous serons ainsi collectivement au rendez-vous et définirons ensemble avec les territoires et l’Etat les modalités de mise en œuvre de cet accueil. »