Europe - Déplacement conjoint du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian et de la ministre des Armées, Mme Florence Parly, aux Émirats arabes unis (E.A.U.)

Déplacement conjoint du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian et de la ministre des Armées, Mme Florence Parly, aux Émirats arabes unis (E.A.U.)

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et la ministre des Armées, Mme Florence Parly, se rendent aux Émirats arabes unis (E.A.U.) le lundi 23 août 2021.

Sur la base aérienne 104 d’Al-Dhafra, ils rencontreront les diplomates, les militaires, les policiers et l’ensemble des personnels qui concourent, dans des conditions extrêmement difficiles, au déroulement des opérations d’évacuation depuis Kaboul.

Lancée le 15 août 2021 à la demande du Président de la République, l’opération APAGAN vise à évacuer les ressortissants français, de pays partenaires ainsi que des Afghanes et des Afghans menacés à raison de leurs liens avec la France ou de leurs engagements dans la société civile afghane. Cette opération a permis, depuis le 15 août, la mise en sécurité de près de cent ressortissants français, de plus de quarante ressortissants de pays partenaires et de plus d’un millier de ressortissants afghans en besoin de protection.

Ce déplacement des deux ministres est également l’occasion de remercier les autorités émiriennes pour leur soutien dans la conduite de ces opérations d’évacuation. Les rotations entre l’Afghanistan, les Émirats arabes unis et la France ont en effet été facilitées par l’implantation militaire permanente française aux E.A.U. (Forces françaises pré-positionnées aux E.A.U.) et par les accords existant entre nos deux pays. La réussite de cette opération est le témoignage concret de la qualité et du haut-niveau de coopération entre la France et les Émirats arabes unis.

Les deux ministres seront reçus dans ce contexte par Cheikh Mohammed Ben Zayed, Prince héritier d’Abou Dabi. Cet entretien sera l’occasion de souligner l’excellence du partenariat stratégique entre la France et les E.A.U, dont le soutien émirien à l’opération française APAGAN est une illustration marquante. Il permettra également un échange de vues sur la situation en Afghanistan et les moyens de préserver la sécurité et la stabilité régionales.

Illustration : Ministère des Armées