Hérault - Fête de la Pomme de Saint-Just : Une journée de découverte et de convivialité

Le village de Saint-Just et la coopérative Cofruid’Oc mettent une nouvelle fois à l’honneur le produit phare de la commune et de ses producteurs implantés au cœur du territoire de la Petite Camargue, à l’occasion du rendez-vous annuel de la fête de la pomme.

Une pomme que le village a choisi comme emblème avec cette remarquable statue de Ben K à l’entrée du village.C’est un beau moment de partage qui attend les participants comme les producteurs et salariés de Cofruid’Oc pour cette édition 2021.Afin de montrer la richesse du métier, la Coopérative COFRUID’OC ouvrira ses portes.

Une petite balade dans un verger permettra aux producteurs de montrer la réalité de leur mobilisation responsable à travers leurs démarches remarquables (pratiques écoresponsables, agroécologie, innovations techniques...) pour offrir le meilleur de ce fruit dans le respect de l’environnement et la valorisation de la biodiversité.

Les visiteurs pourront, à travers un parcours de découverte, accéder à plusieurs lieux de la station fruitière et découvrir tant des installations parmi les plus modernes que le professionnalisme et l’engagement des équipes mobilisées dans une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise.

Ils pourront aussi apprécier tout le dynamisme de ce groupe acteur important au niveau du territoire régional, créateur d’emploi et porteur de valeur économique avec une présence sur tous les marchés et des produits reconnus pour leur grande qualité.

Cet événement se tiendra dans le cadre de l’opération « Vergers ouverts » organisée par l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP), dans toute la France, pour partager la passion et le métier des pomiculteurs certifiés « Vergers écoresponsables ».

Il est coorganisé avec les acteurs locaux : le comité des fêtes Saint-Just et la mairie de Saint-Just fortement engagés dans la promotion du terroir local.

Un marché de terroir est organisé par la jeunesse Saint-Justoise le vendredi 3 septembre à partir de 18 h à l’espace du Dardaillon.

Le samedi après-midi est réservé aux enfants avec des animations organisées par l’association La Récrée.

*Des conditions d’organisation spécifiques seront mises en place afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

MODALITÉS PRATIQUES :

Visite de la station à 8 h 30 jusqu’à 11 h 30

Visite des vergers de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Coopérative Cofruid’Oc

286 Avenue de Saint-Nazaire, 34400 Saint-Just

INFOS ET PROGRAMME AU 04 67 91 90 15