Béziers - Le BMC Béziers 8ème de la coupe de France National 3 !

Le BMC Béziers 8ème de la coupe de France National 3 !

Ce samedi 21 août 2021 se tenait la première manche de la saison 2021 de la coupe de France de National 3.

Thorigny en Vendée recevait les meilleurs coureurs de France pour un contre la montre par équipe de 6 coureurs long de 41 kilomètres.

L’équipe du Béziers Méditerranée Cyclisme promu cette année avait décidé de miser sur la jeunesse en alignant 4 espoirs formés dans les rangs de notre équipe junior U19.

Elder COLLN, Florian GAILLARD, Victor LEROY, Rémi CASTELLAIN, Kevin TOBAL et Alexandre DIAZ formait l’équipe du BMC Béziers pour cette épreuve.

14h15, l’heure du départ de la formation Biterroise sous des trombes d’eaux qui n’étaient pas pour avantager nos sportifs habitués aux fortes chaleurs Héraultaises, une gestion du départ avait été demandé par le staff sur ce circuit exigeant, au premier point intermédiaire à 14km, l’équipe passe donc à la 17ème place comme prévu avec beaucoup de retard.

Sur la deuxième partie de circuit, le BMC Béziers reste unie avec ses 6 coureurs en appliquant les consignes et techniques vu tout au long de l’année pendant les stages de préparation et commence logiquement à rattraper son retard et arriver au kilomètre 33 aux portes du top 10.

Une dernière partie de contre la montre en force !

La dernière portion du circuit l’équipe termine à 4 coureurs sans compter ses efforts avec des écarts très serrés pour finir les 41 kilomètres de ce Trophée Gustave Beignon à Thorigny en 52 min 03 et se classer 8ème au classement final.

Proche de l’exploit ?

Le BMC termine 8ème de cette première épreuve de coupe de France N3 pour sa première année de participation à 4 petites secondes de la 5ème place !

Nous sommes très fiers de l’engagement donné par nos coureurs.

Nous en profitons également pour remercier l’ensemble de nos partenaires et supporters pour leur soutien immense !

Classement de la Coupe de France National 3 après la première épreuve :