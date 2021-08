Pyrénées-Orientales - Le PG 66 planchera sur la stratégie d'Union populaire pour réaliser la Révolution citoyenne

Le Parti de Gauche 66 effectuera sa traditionnelle rentrée politique mardi 24 août 2021 à Thuir. A cette occasion, une formation militante sera organisée sur le thème « L’Union populaire, stratégie pour la révolution citoyenne ». Elle se déroulera à Thuir, salle des aînés, Maison des citoyens, à partir de 18 heures (3 avenue du Docteur Ecoiffier).

Elle sera animée par deux intervenants impliqués dans La France Insoumise depuis son lancement en février 2016. René REVOL est maire de Grabels et vice-président de Montpellier Métropole. Francis DASPE, secrétaire général de l’AGAUREPS-Prométhée, est auteur de deux livres sur le sujet : « La Révolution citoyenne au cœur » (Eric Jamet éditeur, août 2017), et « 2022 : pour renverser la Table à la présidentielle » (Eric Jamet éditeur, août 2020).

Après la fin des élections locales, municipales de 2020, départementales et régionales de 2021, une nouvelle séquence politique s’ouvre avec les élections nationales, présidentielle et législatives en 2022. Les réflexions porteront sur la stratégie pour pouvoir renverser la table et réaliser l’indispensable révolution citoyenne à partir de la stratégie d’Union populaire lancée par Jean-Luc Mélenchon au moment de sa proposition de candidature validée par des parrainages citoyens massifs.

Cette rentrée politique du PG 66 est ouverte au public, et bien évidemment plus particulièrement aux militants de La France Insoumise dans les Pyrénées-Orientales.

La formation militante proposée par le PG 66 s’inscrit dans la logique de la rentrée nationale de La France Insoumise qui aura eu lieu le week-end suivant dans la Drôme à Valence avec les AMFIS d’été (l’équivalent des universités d’été), du jeudi 26 août au dimanche 29 août.

Francis DASPE, co-secrétaire départemental du PG 66