Cap d'Agde - Insolite au Cap d'Agde : Course de stock-car Allée de la Flânerie ! par Hérault-Direct

Insolite au Cap d’Agde : Course de stock car Allée de la Flânerie !

C’est dans la nuit du 14 au 15 Aout dernier au Cap d’Agde que les faits se sont déroulés .

Au petit matin une voiture s’engage sur la place du Mole à la hauteur du SABOLTEL et remonte à tres vive allure l’allée piétonne de la Flânerie.

Plus de deux cent mètres parcourus dans un train d'enfer en remontant l’allée de la Flânerie.

Le véhicule remonte la rue tambour battant. Il avale les marches de manière chaotique, heurte sans ménagement les terrasses de plusieurs commerces avant de s’immobiliser après avoir brisé le carter du véhicule.

L’heure matinale aura eu l’avantage d’éviter un drame dans cette étroite rue piétonne fréquentés par plusieurs milliers de touristes en journée.

La police nationale arrivera très rapidement sur les lieux mais ne pourra que constater les dégâts. Le véhicule aurait été volé et les trois occupants signalés ont pris la poudre d’escampette.

L’enquête est en cours.

Les services de voirie ont depuis réparé les nombreuses marches brisées lors de cette course de stock car en attendant une réhabilitation de la rue devenue nécessaire après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services.



On pourra néanmoins s’étonner que cette artère piétonne des plus fréquentée ne soit pas mieux protégée par des barrières anti-attentats.