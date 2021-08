Portiragnes - Les Brescoudos ne sont plus les bienvenus à Portiragnes ?

Extraits des réseaux du Moto Club des Brescoudos, la 32ème édition se tiendra du 29 août au 5 septembre 2021 prochain.

Les Brescoudos ne sont plus les bienvenus à Portiragnes.

Nous avons appris par texto que la municipalité annulait l'étape.

Nous avons essayé de les joindre par téléphone pour avoir une explication, mais silence radio...

Nous avons activé notre réseau pour essayer de trouver une solution de remplacement mais ce ne sera pas facile au dernier moment. Surtout qu'il faudra aussi convaincre la préfecture d'accepter un changement d'itinéraire de dernière minute.

Nous vous tiendrons au courant...

Nous en profitons pour remercier toutes les municipalités et associations qui ne nous ont pas lâchés et qui nous soutiennent contre vents et marées dans cette période difficile. Un grand merci pour votre confiance.

Vous avez été nombreux à nous suggérer Villeneuve les Béziers en remplacement de Portiragnes.

Nous y avions pensé aussi.

Nous avons été reçus en urgence par Monsieur le Maire et une partie de son conseil municipal pour en discuter.

Mais nous avions tous en mémoire la folie qu'il régnait à Villeneuve et il était très compliqué de préparer une belle étape à l'arrache.

Aussi, d'un commun accord, nous avons décidé que plutôt que de le faire mal, nous préférions ne pas le faire.

Mais nous avons déjà pris rendez-vous pour 2022 pour une grande fête des Brescoudos à Villeneuve.

Mille mercis à Fabrice Solans et à ses adjoints d'avoir pris le temps de nous recevoir et de nous écouter d'une oreille bienveillante.

A l'an que ven...

