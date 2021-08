Sauvian - L'espace de rangement des vélos, à l'intérieur des écoles, vient d'être agrandi et rénové !

[Vélo, mobilité douce]

L’espace de rangement des vélos, à l’intérieur des écoles, vient d’être agrandi et rénové.

Début 2022, un cheminement cyclable sécurisé et tracé sera mis en place entre le quartier Font Vive et les écoles pour faciliter et sécuriser les déplacements de nos enfants en roulant sous la campagne du Thou, en traversant le rond-point et l’impasse en face pour accéder sur la future voie cyclable dans le quartier des Moulières.