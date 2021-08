Valras-Plage - Un spectacle équestre au stade Armand Vaquerin !

SPECTACLE EQUESTRE 26 août à 21h30 au stade Armand Vaquerin - PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Natif de Valras-Plage, Michel Cassan magnifie le cheval depuis plus de 40 ans. Avec comme invité d’honneur VINCENTE LIBERATOR, artiste équestre incontournable autant dans les carrières équestres qu’au cinéma, il présente avec son équipe un horse show 2021 tout en finesse et en majesté.

Numéros de dressage de haute école ou en liberté, voltige cosaque, obstacle… et quelques surprises composent cet hymne à la complicité et à l’harmonie entre l’homme et le cheval. Sublime