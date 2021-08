Europe - Comment conçoit-on les pièces en euro? Les deux faces d'un euro (vidéo)

Comment les euros sont-ils conçus ?

Tous les pays de la zone euro utilisent la même monnaie, mais toutes les pièces ne sont pas identiques. Regardez notre vidéo pour découvrir leurs différences.

Les 19 pays de la zone euro ont imaginé leur propre version de la monnaie commune : un côté est le même pour tous - il indique la valeur de la pièce et a pour fond la carte de l'Europe, et le second est spécifique au pays émetteur et représente symboliquement l'Etat membre.

Des éditions limitées de pièces de 2 € sont émises à l'occasion d'événements importants, qu'ils soient propres à un pays ou européens.