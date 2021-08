Béziers - un récidiviste de violences conjugales en comparution immédiate !

De nouveau un récidiviste de violences conjugales en comparution immédiate - nouveau mandat de dépôt

A l’audience de comparutions immédiates du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné un homme de 33 ans à 30 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans, avec l’interdiction de contacter la victime et de s’approcher de son domicile, ainsi qu’une obligation de soins.

Les investigations avaient été diligentées successivement par les gendarmes de la communauté de brigades de Bédarieux puis le commissariat de Béziers. Sa compagne de 33 ans avec laquelle il avait vécu une année affirmait avoir subi à plusieurs reprises des violences entre mars et juillet 2021, ce qui était corroboré par des témoignages, des photographies et un examen médical de la victime. Placé en garde à vue le 11 août 2021, il avait été ensuite présenté au parquet et placé en détention provisoire le 13 août 2021 dans l’attente de son procès. L’homme niait toute violences tant en garde à vue qu’à l’audience.

Il avait déjà été condamné à deux reprises, en 2015 et 2018, pour des violences commises sur deux précédentes compagnes, faits pour lesquels il avait déjà été incarcéré.