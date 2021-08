Occitanie - Mardi 17 Août 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

La forte mobilisation des équipes hospitalières de la région en cette période estivale : 1214 hospitalisations en cours ce soir (+98) dont 285 en réanimation et soins critiques (+4), et à ce jour 4777 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+49 en 4 jours).

Ce bulletin renouvelle aussi l’appel à la vaccination dès cet été, sans attendre la rentrée ! La vaccination des plus de 18 ans a fortement progressé ces dernières semaines en Occitanie : dès cette semaine 3 adultes sur 4 seront totalement vaccinés. En cette période de préparation de la rentrée, l’invitation concerne en priorité les jeunes de plus de 12 ans et leurs familles, mais aussi les personnes les plus vulnérables et les soignants qui ne sont pas encore vaccinés. Tout l’été, les opérations de vaccination sont accessibles à tous et de nombreux créneaux de vaccination sont disponibles en ce moment partout en Occitanie.

