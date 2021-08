Mèze - Mèze fait la promotion de : la santé par le sport !

Mèze fait la promotion de « la santé par le sport »

Pilates, Taï chi, fitness, yoga, zumba, randonnée, marche nordique, course d’obstacles, aviron… retour en images sur la semaine « La santé par le sport » organisée par la Ville de Mèze du 9 au 13 août derniers. Les séances gratuites de découverte proposées par les associations mézoise ont accueilli de nombreux participants.

Benoît Sol, adjoint au sport, est à l’initiative de cet évènement : « Je suis heureux du succès rencontré par cette deuxième édition. Plusieurs associations mézoises entretiennent un lien étroit avec le concept sport/santé. L’implication des responsables associatifs et des bénévoles a permis de proposer un programme riche et varié. Après une année difficile pour ces associations, cette semaine permettait notamment de promouvoir leurs activités. Mèze est labellisé « Terre de Jeux 2024 » et « Ville Vivez Bougez » et cette manifestation s’inscrit parfaitement dans l’engagement de la Ville pour plus de cohésion et de partage intergénérationnel autour du sport».