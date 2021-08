HAUTE-GARONNE : UN CENTRE COMMERCIAL TROUVE LA PARADE POUR ÉVITER LE PASS SANITAIRE

Le centre Leclerc de Roques-sur-Garonne a trouvé la solution afin d'empêcher à ses clients de dégainer le pass sanitaire, pour pouvoir faire leurs courses.

La mise en place du pass sanitaire dans les centres commerciaux et grands magasins de plus de 20.000 mètres carrés. C’était hier et uniquement dans les départements où le taux d’incidence est supérieur à 200 cas pour 100.000 habitants. Comme notamment dans le Gard, en Haute-Garonne, dans l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse et certains clients n’ont pas vraiment été accueillis à bras ouverts.

UNE ENTRÉE DIRECTE DANS UN LECLERC POUR ÉVITER LE PASS SANITAIRE

Ceux qui ne pouvaient pas présenter leur passe sanitaire ont été refoulés, même ceux qui ne souhaitaient accéder qu’aux rayons alimentaires des hypermarchés. D’où une certaine désillusion, ou parfois la colère que certains nous ont manifesté. En Haute-Garonne, le centre Leclerc de Roques-sur-Garonne a trouvé la parade.

Les clients qui n’ont pas le pass et qui ne peuvent donc pas traverser la galerie marchande empruntent une entrée directe dans l’hypermarché pour accéder aux produits de première nécessité.

Le magasin en lui-même s’étend sur 13.000 mètres carrés. A priori, on est donc dans les clous. L’enseigne espère ainsi maintenir autant que possible son chiffre d’affaire et éviter la fuite chez la concurrence d’une partie non négligeable de ses clients.

Photo d'illustration