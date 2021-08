Banyuls sur Mer - Harmonie Mutuelle accompagne Jérémie Soulère,militaire, dans sa traversée des Pyrénées

Pyrénées-Orientales, le 3 août 2021 – Harmonie Mutuelle s’engage auprès des acteurs du handisport pour changer le regard de la société sur le handicap, promouvoir l’inclusion et le rebond. À ce titre, la 1ière mutuelle santé de France est partenaire de l’évènement La 48, qui organise la traversée des Pyrénées de Jérémie Soulère, un militaire blessé lors d'une intervention de maintenance sur un véhicule blindé.

Après 42 étapes, il arrivera le jeudi 5 août à Banyuls-sur-Mer, devant la mairie après 900 km parcourus depuis le 23 juin dernier.

JÉRÉMIE SOULÈRE MILITAIRE BLESSÉ EN MISSION AU MALI

Jérémie Soulère, originaire de Grust dans les Hautes-Pyrénées est militaire. Il a gravement été touché à l’œil lors d’une opération au Mali, le 10 mai 2020. Aujourd’hui, il se bat pour se reconstruire et retrouver sa vie d’avant.

En effet, le sportif aguerri et passionné par les sommets, s’est lancé le challenge de traverser les Pyrénées par le GR10 en 48 jours, soit près de 900km et 55 000m de dénivelé positif. Il a souhaité relever ce défi afin de sensibiliser l’opinion publique sur

ces femmes et ces hommes militaires blessés physiquement et psychologiquement, qui devraient être soutenus à la hauteur de leur engagement et de leurs valeurs. Mais c’est aussi dans un objectif plus personnel qu’il effectue cette traversée : se reconstruire.

Motivé et déterminé, Jérémie a effectué ce défi accompagné par des coéquipiers de son régiment qui se sont relayés à ses côtés pour participer à cette aventure montagnarde extrême. Le nouveau chef de corps de la 48e ainsi que celui de Banyuls l’accompagneront dans cette ultime étape.

HARMONIE MUTUELLE PARTENAIRE DE LA 48

Les équipes et les élus d’Harmonie Mutuelle se sont mobilisés autour du projet de Jérémie Soulère, qui est parti d’Hendaye le 23 juin dernier, journée nationale d’hommage aux blessés de l’armée de Terre (JNBAT). Cette aventure humaine et sportive s’est effectuée en 42 étapes. Il commencera sa dernière étape au Col de l’Ullat pour ensuite passer par le Pic Neulos, et finir cette performance en arrivant à Banyuls-sur-Mer (devant la mairie - avenue de la République) le jeudi 5 août.

Lien Facebook pour suivre le parcours de Jérémie :

https://www.facebook.com/la48Pyrenees/

Harmonie mutuelle soutient cet événement : ses collaborateurs et élus seront présents à l’arrivée de Jérémie à la mairie de Banyuls- avenue de la République le jeudi 5 août entre 14h00 et 15h00 – sous réserve (l’horaire estimé de son arrivée).