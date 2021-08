Occitanie - Circulation inter-files : Une nouvelle signalisation routière !

Circulation inter-files : Une nouvelle signalisation routière informera très prochainement les usagers de la route qu’ils circulent sur une voie concernée par la nouvelle expérimentation de la circulation inter-files des deux-roues motorisés.

La circulation inter-files, de nouveau expérimentée depuis le 2 août 2021, bénéficie de nouveaux panneaux pour informer de cette pratique aussi bien les usagers des deux et trois roues motorisés que les conducteurs des autres véhicules qui partagent avec eux la route.

Dès la fin de l’année 2021, de nouveaux panneaux, purement indicatifs, seront progressivement implantés sur certaines routes concernées par l’expérimentation de circulation inter-files. Leur présence ne conditionne pas l’expérimentation, qui a été engagée le 2 août 2021 pour une durée de 3 ans.

Pour rappel, 21 départements sont concernés : les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et les départements de la région Île-de-France. Seules les autoroutes et les voies rapides à chaussée séparée sont concernées.

L’arrêté paru au Journal officiel ce 13 août 2021 procure aux gestionnaires de voirie, responsables de la mise en application de cet arrêté, l’ensemble des caractéristiques techniques (format, emplacement, gabarit du panneau). C’est une première étape indispensable permettant de lancer la commande et la fabrication de ces panneaux.

Plus précisément, un panneau d’information, de type « SR » selon la grammaire de la signalisation, sera installé pour informer les usagers de la route, notamment les conducteurs de deux ou trois roues motorisés, de 3 règles de la circulation inter-files : la vitesse maximale autorisée en circulation inter-files (50 km/h), la pratique uniquement sur des voies congestionnées et le positionnement entre les deux voies les plus à gauche de la chaussée.

Un panneau complémentaire, de type « B14 », pourra également être implanté pour rappeler la vitesse maximale autorisée en inter-files. Les panonceaux « M4c », portant l’inscription « en inter-files », et « M9z », portant l’inscription « rappel », rappelleront le contexte de l’expérimentation.

Le panneau principal d’information et les panneaux « B14 » pourront être implantés ensemble ou séparément sur des portions de routes distinctes.

Comme elle s’y était engagée, la Sécurité routière communiquera régulièrement tout au long de l’expérimentation avec notamment la publication de dépliants dédiés aux conseils de prudence en inter-files, une vidéo explicative pédagogique sur les réseaux sociaux ainsi que des opérations de sensibilisation sur le terrain courant septembre. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), en charge de l’évaluation de cette nouvelle expérimentation, sera attentif à l’impact de ce nouveau panneau sur les comportements en situation de circulation inter-files.

Rappel des règles à respecter pour la pratique de la circulation inter-files dans le cadre de l’expérimentation lancée le 2 août 2021 :

La pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h ;

La circulation entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée ;

L’espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d’une chaussée doit être suffisant ;

La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules ;

Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas ;

Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage ;

Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.

La circulation inter-files n’est pas autorisée en dehors des zones expérimentales.