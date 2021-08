Sète - Paris Match organise une exposition itinérante en ville sur la vie de Brassens

Paris Match organise une exposition itinérante en ville sur la vie de Brassens

D’août à octobre, un parcours photographique est organisé dans les rues du centre-ville de Sète par le magazine Paris Match. Au fil des rues, les spectateurs peuvent découvrir 35 photos sorties des archives du magazine, et qui sont suspendues à des câbles en hauteur, ou installés sur les façades des bâtiments publics. Des grands formats, noir et blanc, pour la plupart, mais également en couleur que l’on peut découvrir dans les rues, à proximité des Halles, dans les rues Alsace-Lorraine, Mario Roustan, Victor Hugo, Gambetta, et au niveau de la place Aristide-Briand. On y voit Brassens dans l’intimité, mais aussi sur scène.

Jeanne Corporon, présente lors de l’inauguration de l’exposition le vendredi 6 août, a déclaré : “Brassens avait une relation particulière et de confiance avec le magazine. L’histoire du succès du chanteur sétois et celle du magazine de reportage sont intimement liées. En effet, le rédacteur en chef “historique” de Match, Roger Thérond, était son compatriote sétois.

Si le lien Brassens Paris Match peut surprendre certains, ce n’est pas le cas de Jeanne Corporon qui explique que : “Brassens restait souvent dans l’ombre, mais a accepté, à plusieurs reprises, que Paris Match passe ses photos. Il avait une relation particulière et de confiance avec le magazine, qui l’a aidé à se faire connaître”.