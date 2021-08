Sète - Le Centre de loisirs jeunes de la Police Nationale en action !

Le Centre de loisirs jeunes de la Police Nationale en action !

Les jeunes participants du Centre de Loisirs de la Police Nationale, sous la houlette de la brigade de la famille, en partenariat avec la police Municipale et le CISPDR, ont réalisé une carte d’information pour lutter contre les violences intra-familiales.

Cette carte a été distribuée par les jeunes participants, auprès de plusieurs commerçants de Sète et des professionnels médicaux. Des échanges ont également pu avoir lieu avec des victimes rencontrées de manière inattendue lors des visites des jeunes dans les magasins de la ville de Sète.

La préparation et la diffusion de cette carte ont été un travail de longue haleine mais au vu des résultats, les jeunes du CLJ ont apprécié et mesuré combien leur action était importante. Ils ont été largement remerciés par les commerçants et médecins visités, et les habitants rencontrés.