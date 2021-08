Mèze - La 213e Fête de Mèze aura bien lieu ! Découvrez le programme !

Une Fête de Mèze adaptée !

La 213e Fête de Mèze aura bien lieu ! L’édition 2021 devra bien sûr tenir compte des contraintes sanitaires qui s’imposent. Un programme adapté à la situation est donc proposé afin que tous les afficionados de la fête locale puissent retrouver, cette année, la joie des rendez-vous festifs, traditionnels et sportifs.

Les principaux bouleversements

Sécurité sanitaire oblige, les grands rassemblements de foule dans l’espace public sont totalement proscrits. Le défilé d’ouverture, la mort du Bœuf sur l’esplanade et les feux d’artifice ne pourront donc pas être maintenus cette année.

Du 19 au 23 août, 5 grandes soirées musicales sont organisées dans le parc du château de Girard. Le pass sanitaire sera exigé pour toute personne âgée de 17 ou plus pour l’accès à cet espace.

Les tournois de joutes sont maintenus avec pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux tribunes.

Les participants aux tournois de pétanque devront, eux aussi, être munis de leur pass sanitaire.

Pendant la Fête, le Bœuf, le Chevalet et les peñas animeront régulièrement les rues de Mèze.

La fête foraine, le Capelet, et plusieurs rendez-vous sportifs auront bien lieu avec, pour la première fois, une course de paddle sur le port.

Le programme complet de la 213e Fête de Mèze >>>

Mardi 17 août

10h-20h : Braderie des commerçants organisée par l’ACEM. Animation dans le centre-ville toute la journée.

15h* : Concours de pétanque en triplettes montées Challenge l’Oscarine Bar-Restaurant, (150€ + les mises), organisé par la Pétanque Mézoise au boulodrome de la Parée. Participation de 5€ par joueur. Ouvert à tous.

18h30* : Vernissage expo « Balade artistique mézoise » au chai de Girard.

Mercredi 18 août

15h* : Concours de pétanque en doublettes montées Challenge Dédou-Gorse, (150€ + les mises), organisé par la Pétanque Mézoise au boulodrome de la Parée. Participation de 5€ par joueur. Ouvert à tous.

18h : Tournoi de joutes sur chariot organisé sur l’esplanade par la Nouvelle Lance Mézoise.

19h* : Football – match amical Mèze Stade FC/Sète, au stade du Sesquier.

19h : Mercredi du Kiosque : récital de Gérard Franco sur le kiosque de l’esplanade.

21h00* : Loto de l’association Andalucia dans le parc du château de Girard.

Jeudi 19 août

12h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

15h* : Concours de pétanque en triplette montées Souvenir Jean-Pierre Bondon dit KP. (200€ + les mises), organisé par la Pétanque Mézoise, au boulodrome de la Parée. Participation de 5€ par joueur. Ouvert à tous.

19h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

21h : Joutes – Nuitée des Petitous organisée par la Jeune Lance Sportive Mézoise dans le bassin du port. *Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux tribunes.

21h30* : Soirée Cabaret dans l’enceinte du parc du château.

Vendredi 20 août

9h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

12h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

15h* : Concours de pétanque en doublette montées Challenge Le Caino de Balaruc

Les Bains. (200€ + les mises), organisé par la Pétanque Mézoise au boulodrome de la

Parée. Participation de 5€ par joueur. Ouvert à tous.

15h-19h : Animation musicale par la Peña « Bastid&co » dans les rues de Mèze.

15h : Course de paddle sur le port (inscriptions sur place, autorisation parentale pour les mineurs – formulaire à retirer soit au service festivités soit sur le site de la Ville).

*Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux tribunes.

16h30 : Course à la Bigue ou « Lou Capelet », dans le bassin du port. Inscriptions

au service Festivités du 16 au 20 août 12h. Autorisation obligatoire pour les mineurs

(à retirer soit au château de Girard soit sur le site de la Ville). *Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux tribunes.

18h30* : Réception des invités d’honneur de la Fête, la Reine de Mèze 2020-2021,

ses dauphines et l’artiste Gérard Franco.

19h* : Apéritif à la Marquisette dans le parc du château.

22h* : Soirée dansante avec l’Orchestre « California » dans le parc du château.

Samedi 21 août

8h/21h : Concours de boules lyonnaises, challenge Michel Llop au boulodrome de la

Boule d’Azur.

9h : Sortie du Boeuf et du Chevalet.

9h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

10h/20h : Journée portes ouvertes à la SNSM. Stands, jeux, démonstrations de sauvetage en mer… Base nautique du Taurus.

10h30 : Aubades et ambiance musicale dans les rues de la ville avec la peña « Les troubadours de l’an 2000».

12h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

14h : Tournoi de Beach-Volley loisirs en 4×4, ouvert à tous. Inscriptions sur place à 13h30, début des rencontres prévu à 14h. Organisé par le Volley Olympique Mézois, Plagette.

15h : Grand tournoi régional de joutes languedociennes catégorie lourds-moyens, challenge Adrien Bernard et challenge Eric Morillas, organisé par la Nouvelle Lance Mézoise dans le bassin du port, avec la peña « Les troubadours de l’an 2000 ». *Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux tribunes.

19h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

22h* : soirée « Extravaganza » dans le parc du château.

Dimanche 22 août

8h/21h : Concours de boules lyonnaises, challenge Delvaux. Boulodrome de la Boule d’Azur.

9h : Sortie du Boeuf et du Chevalet.

9h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

10h30 : Peña « Bastid&co », aubades et ambiance musicale dans les rues de la ville.

12h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

15h : Grand Tournoi Régional de joutes languedociennes catégorie lourds-moyens, Challenge Molinier Sil, organisé par la Jeune Lance Sportive Mézoise dans le bassin du port, avec la peña « Bastid&co ». *Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux tribunes.

19h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

22h* : Soirée dansante avec l’orchestre « Paul Selmer », dans le du parc du château.

Lundi 23 août

9h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

10h : Tournois de tennis ballon boulodrome du jardin Montet.

12h : Salves d’artillerie et sonnerie des cloches.

15h* : Concours de pétanque en doublettes montées Challenge le Croc Gourmand. (150€ + les mises), organisé par la Pétanque Mézoise au boulodrome de la Parée.

Participation de 5€ par joueur. Ouvert à tous.

19h : Salve d’artillerie et sonnerie des cloches.

22h* : Soirée dansante avec l’orchestre « Les Méditerranéens », dans le parc du château.

Durant la fête de Mèze

FÊTE FORAINE SUR L’ESPLANADE ET SUR LA PLACE DES TONNELIERS – à partir du 18 août

« BALADE ARTISTIQUE MEZOISE » : Exposition – Chai de Girard du 17 au 29 août 2021 – du mardi au dimanche de 17h à 20h et Jeudis samedis et dimanches de 10h à 13h. Fermeture le lundi.

*Le Pass Sanitaire est obligatoire pour toutes les manifestations organisées dans le parc du château de Girard, pour l’accès aux tribunes du port, pour les tournois de pétanque et pour l’accès au stade du Sesquier.