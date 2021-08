Occitanie - Tous mobilisés pour se protéger et préserver notre système de santé

Tous mobilisés pour se protéger et préserver notre système de santé

Depuis plus d’un an déjà, les professionnels de santé à l’hôpital, dans les cliniques, en ville ainsi que les professionnels du secteur médico-social sont fortement mobilisés pour faire face à une crise sans précédent. Face au violent rebond épidémique actuel, pour préserver notre système de santé et ses acteurs toujours pleinement engagés en pleine période estivale mais aussi prendre soins des plus fragiles, l’engagement ou l’implication de tous et de chacun est indispensable. Plus que jamais la vaccination reste notre atout majeur pour nous protéger des formes graves du Covid. Il est également essentiel de continuer à respecter les gestes barrières. C’est le sens des messages portés par France Assos Santé Occitanie, l’Agence régionale de santé, l’Assurance Maladie, les représentants des professionnels de santé libéraux, les représentants des établissements hospitaliers publics et privés et la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie.

France Assos Santé :

France Assos Santé Occitanie a voulu, tout au long de la crise Covid 19, diffuser une juste information, soutenant dès le début la campagne de vaccination en montrant qu’elle répondait aux besoins de sécurité et de solidarité de tous les usagers du système de santé, en

commençant par les plus fragiles. Nous devons poursuivre notre effort individuel et collectif, particulièrement dans la période de reprise épidémique inquiétante que nous vivons actuellement en Occitanie.

Faites-vous vacciner en particulier si votre état de santé fait de vous une personne « fragile » quel que soit votre âge. Si vous faites partie des plus jeunes ou si vous ne pensez pas être fragile, la vaccination vous permettra une plus grande liberté, en sécurité pour vous et pour les autres. Si vous êtes professionnel de santé ou aidant, il nous paraît indispensable que vous vous fassiez vacciner comme l’ont déjà fait nombreux d’entre vous dans une démarche par laquelle ils ont affirmé leur responsabilité et leur engagement.

ARS - Agence régionale de santé :

Face à la crise sanitaire, l’engagement remarquable de tous les acteurs de la santé en ville comme à l’hôpital et dans le secteur médico-social nous a permis jusqu’à présent de continuer d’assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins et de l’accompagnement des

personnes. La dégradation récente de la situation sanitaire en Occitanie soumet à nouveau notre système de santé à une tension sans précédent dans un contexte estival où chacun aspire à un répit justement mérité. Nous pouvons tous agir pour limiter l’impact sur notre

système de santé, préserver nos soignants et protéger les plus fragiles. La vaccination et le respect des gestes barrières sont efficaces. Il est impératif d’agir maintenant !

Assurance maladie :

La situation sanitaire continue à se dégrader rapidement dans notre région. Nous sommes confrontés à un variant très contagieux, qui impacte des personnes plutôt jeunes et pas encore vaccinées. Tout se joue maintenant. Fortement engagée dans la lutte contre la Covid, l’Assurance Maladie poursuit ses actions en faveur de la vaccination en allant notamment vers les assurés sociaux les plus fragiles pour les aider dans la prise de rdv et en s’engageant auprès des professionnels de santé avec des contacts individualisés et personnalisés pour les accompagner dans les démarches vaccinales « Il est urgent de vous faire vacciner. Sans attendre ! »

Union régionale des professionnels de santé :

Pleinement impliqués, aux côtés de leurs patients depuis 18 mois, les professionnels de santé libéraux continuent d’assurer leurs missions de soin. Cette mobilisation exemplaire qui se fait dans la plus grande solidarité interprofessionnelle a permis à notre système de soins de tenir bon au cours des trois premières vagues.

Grâce à l’implication des médecins, infirmiers, pharmaciens et des autres professionnels de santé libéraux sur le territoire, de nombreux patients ont pu être prise en charge à domicile, évitant ainsi une saturation des structures hospitalières. Aujourd’hui encore, face à cette quatrième vague, nous sommes présents aux côtés de nos patients.

Pour soigner, accompagner, soutenir nos patients, et répéter l’intérêt de l’isolement en cas de contact et des gestes barrières. Pour expliquer, persuader, convaincre les derniers réfractaires qu’il n’existe qu’un moyen de vaincre l’épidémie : se vacciner ! Ensemble, grâce aux liens qui nous unit à nos patients nous réussirons

Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France :

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face depuis 18 mois a mobilisé les établissements hospitaliers publics et privés de santé et médico-sociaux pour collectivement faire face à une situation inédite au bénéfice de la prise en soin des patients et résidents. Au cœur de l’été, en Occitanie, la pression sur le système de santé, et en particulier sur les établissements de santé, est de nouveau extrêmement forte et sans précédent.

Face à cette situation, les professionnels de ces établissements poursuivent leur mobilisation, et appellent de leurs vœux la population à prendre toutes les précautions pour que chacun préserve son état de santé et que, collectivement, elle protège le système hospitalier pour qu’il continue à répondre aux besoins de prises en charge Pour cela, et davantage avec l’entrée en vigueur de la loi 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire, se faire vacciner et respecter les gestes barrières sont des leviers déterminants et à la disposition de tous pour nous protéger et préserver notre système de santé.

Préserver le système de santé, préserver les professionnels de santé, préserver les siens et soi-même c’est se faire vacciner et respecter les gestes barrières.

Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie :

Nous sommes confrontés à un Variant très contagieux. Il impacte aussi des personnes jeunes et non vaccinées. La vaccination est efficace contre ce variant : il y a plus de 70% de protection contre les formes graves après la première dose et plus de 90% après la seconde dose, quel que soit le vaccin. Ces vaccins sont aujourd’hui disponibles pour nous protéger tous, partout en Occitanie. C’est une démarche simple et rapide. On peut se faire totalement vacciner en 3 semaines seulement. Notre immunité collective est liée à la vaccination de chacun. Cet appel concerne les plus jeunes, mais aussi toutes les personnes prioritaires, patients, personnes âgées et soignants qui ne sont pas encore protégés par le vaccin. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour limiter la hausse des hospitalisations et la tension sur nos équipes soignantes. Pour les hésitants, juste se rappeler que la presque totalité des personnes soignées en réanimation n’est pas vaccinée et que l’on déplore en Occitanie encore 38 décès la semaine dernière.

Nous devons tous réagir, sans cela il sera impossible d'empêcher la transmission vers des personnes fragiles non vaccinées. Nous pouvons encore éviter des hospitalisations, des décès et des « covid long ». L’appel est lancé par tous les acteurs de la démocratie sanitaire qui participent à la Conférence régionale de santé et de l’autonomie en Occitanie