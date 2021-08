France - Un fonds dédié à la transition écologique de la presse

Un fonds dédié à la transition écologique de la presse

Financé par le plan de relance, il doit permettre au secteur de la presse de s’engager encore davantage dans sa transition écologique par la recherche et l’innovation.

Le ministère de la Culture a annoncé la mise en place du fonds pour la transition écologique de la presse.



Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan de filière « presse », présenté par le président de la République le 27 août 2020.

Doté de 8 M€ par an en 2021 et en 2022, ce fonds, financé par les crédits du plan de relance, doit permettre au secteur de la presse de s’engager encore davantage dans sa transition écologique par la recherche et l’innovation.

Réduire l'empreinte carbone

Ce dispositif a vocation à financer des projets de recherche et développement, destinés à réduire l’empreinte carbone du secteur.

Il s’adresse à l’ensemble des acteurs de la presse, papier comme numérique.

