Sète - Jane Cairns, une graine de championne en visite à Sète

Jane Cairns, une graine de championne en visite à Sète.

Cet été, la Ville de Sète accueille Jane Cairns, jeune gymnaste séto-américaine âgée de 12 ans. Au gymnase Alfred Nakache, dont la salle de gymnastique lui a été mise à disposition, cette athlète de haut-niveau poursuit ainsi, lors de ses congés en France, son entrainement quotidien, sous les yeux de sa maman et de son grand-père, Alain Decrescenzo, figure du club de volley de l’Arago. Ce lundi 26 juillet, la jeune sportive a reçu la visite d’Hervé Marquès, adjoint au sport, qui lui a témoigné son admiration.

Poutre, cheval d’arçon, barres parallèles et envolées gracieuses sur le trampoline, la jeune fille enchaîne chaque jour les figures avec élégance et détermination. Car cet entraînement dans la ville natale de sa maman est téléguidé depuis son club américain situé dans la ville de Sterling (Massachussetts). La jeune Américaine, dont la carrière semble plus que prometteuse y partage son temps entre ses cours au collège et 15 heures intenses de gymnastique par semaine.

Si Sète a vu naître de grands champions, toutes disciplines confondues, la petite Jane Cairns est une autre étoile montante sétoise du sport, outre-Atlantique cette-fois ci.