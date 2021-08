Sète - Le beach-volley à l'honneur sur la plage du Lido

Le beach-volley à l’honneur sur la plage du Lido.

Une grande rencontre de beach-volley s’est déroulé ce week-end sur la plage du Lido, réunissant jeunes et moins jeunes, professionnels et amateurs. Cette première édition du Sète Beach Volley organisée par l’Arago et le Sète VBC, en partenariat avec la Ville, a donné lieu à un spectacle de qualité, où les jeunes recrues des deux clubs ont pu admirer les gestes habiles et la dextérité de champions invités pour l’occasion. Parmi eux, Tim Platre, joueur sétois de stature internationale ou encore des pointures de l’équipe nationale d’Uruguay, dont Santiago Freire, qui sous un orage mémorable, ont tenu à offrir au public un beau moment de sport.

En guise de clôture de cette rencontre à succès, Hervé Marquès, adjoint aux sport et Blandine Authié, première adjointe au maire, ont tenu à remercier les deux clubs de volley sétois, qui au-delà d’avoir rendu hommage à la beauté du beach-volley, ont offert aux Sétois un grand moment de partage et de communion entre deux clubs.