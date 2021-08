Sérignan - Fête de la Saint-Roch, l'âme du village !

FÊTE DE LA SAINT ROCH, L'ÂME DU VILLAGE

Cette fête votive qui a lieu chaque année le 16 août est durablement inscrite dans l’identité du village et dans ses valeurs. C’est l’occasion d’assister à un grand défilé sur le thème « Les animaux en fête » tout en profitant des animations gratuites, dont un spectacle équestre par la troupe de Mimi Cassan et un concert exceptionnel avec l’orchestre No Name.

Programme

9h30 : Défilé des enfants et élus vers la Halle. Dépôt de gerbe devant Saint Roch, rue Gambetta.

10h : Célébration religieuse en extérieur suivie de la procession de la statue de Saint Roch.

10h30 : Défilé de cavaliers et de calèches. Adultes et enfants costumés dans les rues de la ville. Bénédiction des chevaux et animaux domestiques (chiens, chats, chèvres, lapins...), par le curé de Sérignan, sur le parvis de la Collégiale Notre Dame de Grâce.

18h30 : Spectacle équestre avec Mimi Cassan, derrière La Cigalière.

21h : Concert exceptionnel avec l’orchestre No Name.

Cocardes en vente (3 €) au service Événementiel, en mairie, et pendant le défilé. Port du masque obligatoire sur tout l'événement.