Béziers - Le BMC Béziers acteur de l'été !

Le BMC Béziers acteur de l'été !

Les résultats sportifs sont présents et le BMC Béziers s'en félicite.

Mais la vie d'un club passe aussi par des organisations et le partage de notre passion.

Le Béziers Méditerranée Cyclisme accompagnera la ville de Béziers dans l'organisation de la course du Sud qui partira à 8h30, du plateau des poètes ce jeudi 12 août 2021.

Plusieurs bénévoles œuvreront pour que ces 5,2km se déroulent dans la joie et la bonne humeur.

De plus notre club organisera ce matin dimanche 15 août, la course de Fontfroide, un des plus beau col de l'Héraut.

Cette course sera ouverte à tous (en respectant les mesures sanitaires actuelles)

Venez nombreux relever ce défi, Qui est un hommage à un ancien coureurs du club Éric Gou.

Pour tout renseignement, une seule adresse notre site internet... www.bmcbeziers.fr