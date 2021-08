Hérault - Canicule - Les bons réflexes pour les enfants face à la chaleur et au soleil !

Les enfants, et plus particulièrement les bébés, sont vulnérables à la chaleur et au soleil.

En période estivale, il est donc essentiel de prévenir, reconnaître et traiter les affections qui y sont liées (déshydratation, hyperthermie, coup de chaleur, insolations, coups de soleil).

Les enfants de moins d’un an ne doivent pas être exposés au soleil.

Un enfant ne doit pas être exposé au soleil entre 12 heures et 16 heures. Une exposition prolongée au soleil ou à une atmosphère surchauffée multiplie le risque d’insolation ou de coup de chaleur. D’une manière générale, veillez à limiter les durées d’exposition.

Quels que soient l’heure et le lieu d’exposition, protégez le de la chaleur en veillant à ce qu’il porte un t-shirt, un chapeau et des lunettes de soleil. Toutes les parties non couvertes de vêtements (visage et corps) exposées au soleil doivent être crémées (indice 50) toutes les deux heures et après chaque baignade.

Cette double protection, combinée à une hydratation régulière, est la meilleure alliée contre les rayonnements ultraviolets.

Boire régulièrement pour éviter la déshydratation

Il est recommandé de faire boire régulièrement les jeunes enfants, même s’ils n’en font pas la demande car les enfants se déshydratent lorsqu’ils perdent plus de liquide en transpirant ou en urinant qu’ils n’en consomment.

Une perte de poids anormale, des urines moins abondantes et plus foncées peuvent être les signes d’une déshydratation.