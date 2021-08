Sète - La ZAM du Lido fête ses 20 ans !

La ZAM du Lido fête ses 20 ans !

Il y a 20 ans, l’aventure sportive de la ZAM (zone d’activités multisports) débutait sur la plage du Lido.

À l’origine, juste un préfabriqué, accueillant la jeunesse sétoise désireuse de découvrir une multitude d’activités sportives. 20 ans plus tard, la jeunesse locale et les estivants profitent de stages sportifs en tout genre : natation, sauvetage sportif, paddle, beach-volley ou encore du football et de la lutte.

Ce mercredi 11 août, personnels de la ZAM et jeunes sportifs se sont retrouvés pour fêter les 20 ans de l’infrastructure. Cédric Vigilante, animateur sportif historique de la ZAM et Hervé Marquès, adjoint au Maire en charge des sports, ont tous deux remercié les acteurs de cette aventure sportive, qui depuis deux décennies se mettent au service de la Ville, pour faire de Sète une ville résolument sportive.

Un pari réussi pour Hervé Marquès qui a annoncé à la centaine de jeunes sportifs présents pour cet anniversaire, le lancement, dès la rentrée prochaine, de l’Agora des sports. Une initiative destinée à

1 400 écoliers sétois et qui permettra de débloquer 480 heures de sport supplémentaires, soit 20 heures en plus par élève, dans les établissements scolaires sur l’année 2021-2022.