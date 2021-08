Béziers - 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour un chauffeur routier marocain transportant du cannabis

2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour un chauffeur routier marocain transportant du cannabis

A l’audience de comparutions immédiates du 10 août 2021, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un ressortissant marocain âgé de 29 ans à une peine de 2 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu’à une amende douanière de 30 000 euros et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de détention et transport de produits stupéfiants.

Il avait été contrôlé par la douane le 6 août 2021 vers minuit sur l’autoroute A9 à hauteur de Béziers alors qu’il conduisait un poids lourd immatriculé au Maroc. Grâce à l’aide d’un scanner mobile, les douaniers avaient découvert plusieurs paquets contenant au total plus de 15 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans la cabine de l’ensemble routier.

Placé immédiatement en retenue douanière, puis en garde à vue au sein des locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Béziers, le chauffeur avait affirmé qu'il faisait un voyage depuis le Maroc jusqu’en Allemagne où il devait récupérer des colis pour le compte de la société marocaine qui l’employait, mais qu’il ignorait que le camion contenait des produits stupéfiants.

Le mis en cause, au casier judiciaire vierge, avait été déféré dans la journée au parquet de Béziers et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de son jugement.