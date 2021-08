Occitanie - Mardi 10 Août : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les premiers transferts organisés ce jour depuis le CH de Narbonne et le CHU de Toulouse vers les CHU d’Amiens et de Lille.

Le bulletin indique également que le taux d’incidence moyen est toujours supérieur à 400 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Ce taux, qui se stabilise à un niveau extrêmement élevé, cache de grandes disparités territoriales. Le virus continue de circuler très rapidement en Occitanie.

Premières évacuations sanitaires en Occitanie

Face aux fortes tensions dans les services de réanimation d'Occitanie, trois patients Covid ont été transférés ce jour vers les CHU d’Amiens et de Lille (un en provenance du CH de Narbonne et deux du CHU de Toulouse). Deux patients en provenance du CHU de Toulouse seront transférés demain au CHU de Strasbourg.

Le virus continue de circuler très rapidement en Occitanie, où le taux d’incidence est toujours supérieur à 400 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Ce taux, qui se stabilise à un niveau extrêmement élevé, cache des disparités territoriales. Il se stabilise dans

l’Hérault et le Tarn-et-Garonne alors qu’il poursuit sa progression dans le Gard, le Lot et le Tarn. Ces disparités s’observent également en fonction de l’âge.

La dégradation brutale et rapide des indicateurs impacte les établissements de santé d’Occitanie et l’évolution exponentielle prévisible des hospitalisations en soins critiques et en réanimation a nécessité le déclenchement du plan blanc le 4 août et entraine des évacuations sanitaires hors région dès cette semaine.