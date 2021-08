Sète - Exposition de Pierre Marie Brisson : "Tout le ciel est nécessaire"

PIERRE MARIE BRISSON



PIERRE MARIE BRISSON - Exposition « Tout le ciel est nécessaire »

Galerie Yves Faurie - 6 quai Léopold Suquet – 34200 Sète

jusqu'au 30 septembre 2021 - Tous les jours de 12h à 19h

Artiste de renommée internationale, Pierre Marie Brisson réside en Camargue, proche de son élément la Mer Méditerranée.

Ses premières œuvres semblaient « sortir de terre », désormais elles ondulent au gré du vent marin, respirent la lumière et exploitent la couleur. La Méditerranée marque définitivement son oeuvre.

Son exposition « Tout le ciel est nécessaire » réunit des compositions aériennes: nuées de papillons, vols d’hirondelles, couronnes de fleurs, jardins enchantés… des motifs stylisés et épurés aux couleurs douces et patinées, des courbes mouvantes, organiques et vivantes, un air pur et des émotions charnelles…

avec des techniques dites « mixtes »: une superposition de matières - peinture sur toile avec collage de papier et peintures encore qui s’élaborent doucement jusqu’à faire ressortir une matière qui va faire vivre la peinture.

« Même pour le simple envol d’un papillon, tout le ciel est nécessaire » Paul Claudel

24 œuvres sont présentées à La galerie Yves Faurie – une majorité de grandes toiles de 200 x 200 cm, de 150x150 cm qui manifestement rencontrent un beau succès auprès des collectionneurs de la galerie Faurie.

Prochaine exposition de Pierre Marie Brisson: à la Galerie Franklin Bowles à New York. à partir du 2 octobre 2021

Légendes photos:

photo principale: Bonne nuit -200x200cm-2020 © BRISSON / Photo Pierre Schwartz

Oiseaux Fantômes-146x114-2020 © BRISSON / Photo Pierre Schwartz

Athmosphere Tropicale-162x130-2019 © BRISSON / Photo Pierre Schwartz bd