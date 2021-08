Frontignan - Cendr'Héro est un petit héros qui sensibilise sur l'impact des mégots sur la biodiversité

CENDR’HERO COMBAT LES MEGOTS EN VILLE ET SUR LES PLAGES

Cendr’Héro est un petit héros qui sensibilise les Héraultais et touristes sur l’impact des mégots sur la biodiversité

Il vous attend à Frontignan pour vous remettre un cendrier : le 12 août à la plage rive Est, le 19 août à la plage port Ouest, et le 26 août au Poisson Glouton (lieu-dit L’entrée). Plus d'infos ici.

« Les mégots jetés à terre se retrouvent en rivière et en mer où un seul d’entre eux pollue plus de 500L d’eau ! On estime qu’entre 20 000 et 25 000 tonnes de mégots sont jetées chaque année en France », rappelle l’initiateur du projet, lauréat du premier budget participatif du Département de l’Hérault

Déposez vous aussi, votre projet sur la plateforme du Budget Participatif : ici