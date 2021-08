Béziers - La Ville de Béziers devenait propriétaire de l'ASBH !

Robert Ménard, maire de Béziers, a annoncé ce mardi 10 août 2021 au matin que la Ville de Béziers devenait propriétaire de l'ASBH :

"Le club rencontrait des soucis permanents avec la DNACG (le gendarme financier du rugby professionnel) et, tous les ans, la Ville donnait déjà 1 million d'euros. J'ai estimé qu'une Ville offrant une telle somme avait un droit de regard évident sur les affaires courantes du club. Via une société spécialisée dont la Ville est actionnaire majoritaire, nous avons donc racheté pour 1 euro symbolique les actions de la précédente société propriétaire de l'ASBH. Les comptes désormais sont sains, il n'y a plus de dérives dans la gestion du club. C'était la condition absolue. Ce que nous faisons est unique dans le monde du rugby professionnel."