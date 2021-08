Occitanie - Quelle est la situation épidémique en Occitanie ?

Quelle est la situation épidémique en Occitanie

La circulation du virus est plus forte en Occitanie que dans d’autres régions de France avec un taux d’incidence toujours supérieur à 400 nouveaux cas/100 000 habitants et qui se stabilise à un niveau extrêmement élevé de circulation du virus

Quelle est la situation épidémique en Occitanie ?

La stabilité du taux d’incidence moyen cache des disparités au niveau territorial avec une poursuite de l’augmentation dans le Gard, le Tarn et le Lot, une stabilisation dans l’Hérault et le Tarn-et-Garonne et une baisse dans les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne.

Ces disparités s’observent également en fonction de l’âge avec un début de décroissance chez les plus jeunes.

Quelle est la situation à l’hôpital ?

La dégradation brutale et rapide des indicateurs impacte aujourd'hui directement nos établissements de santé.

On constate une hausse de 34,7% des nouvelles admissions en hospitalisation conventionnelle et 65,2% en réanimation, dont le taux d’occupation est actuellement de 35% (du 02 au 08 août).

Quelles perspectives à l’hôpital ?

Une évolution prévisible exponentielle des besoins en soins critiques dans la région dépassant les capacités autorisées en réanimation et nécessitant :

le déclenchement du plan blanc le 4 août 2021

l’organisation d ’évacuations sanitaires hors région dès cette semaine

Quel est le statut vaccinal des patients hospitalisés ?

La hausse des entrées hospitalières a été essentiellement portée par les personnes non-vaccinées qui ont vu leurs entrées en soins critiques pour 100 000 personnes multipliées par 4,1 en trois semaines, contre seulement 1,1 pour les personnes complètement vaccinés.

(Source DREES)

Où en est la campagne de vaccination en Occitanie ?

A ce jour 57 % de la population est entièrement vaccinée et 68,8% a reçu une première dose.