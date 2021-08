Sète - La programmation jusqu'au 30 août : "100 Brassens sur Le Roquerols"

PROGRAMMATION

Du 15 au 30 août 2021

PROGRAMMATION LE ROQUEROLS – Brassens a 100 ans

DIM 15 AOÛT 10h30

LA BELLE ÉPOQUE DES TROIS BAUDETS

Inclus dans l’accès journée « Causerie au coin du Phare »

19h30 CHORALE CAP BRASSENS

L’association Cap Brassens en prélude du concert “Nuit avec Brassens” au théâtre de la mer

vous convie à une chorale grandiose accompagnée d’un apéro convivial sur le bateau-phare.

MER 18 AOÛT 20h30

FESTIVAL DE L’IMPERTINENCE “PLACE AUX JEUNES EN QUELQUE SORTE”

- Inclus dans l’accès journée. Musique, Danse

Neuf artistes aux multiples disciplines investissent la ville pour un laboratoire artistique et culturel !

JEU 19 AOÛT 20h30

BRASSENS SOCIAL CLUB : BRUNO GRANIER et Les Amis de Brassens

- 6€/Tarif réduit 3€. Concert, Jazz

Bruno Granier, le petit-cousin de Brassens vous invite à swinguer sur les airs jazzy et blues de

Tonton Georges avec Philippe Lafon aux guitares et banjo et Laurent Clain à la contrebasse

VEN 20 AOÛT 20h30

KRISTO NUMPUBY + GUEST

Directement sortie de la forêt tropicale camerounaise, le Brassens de Kristo Numpuby est

inspiré du jazz, Rhythm’n’blues afro-cubaine et de la rumba Zaïroise.

SAM 21 AOÛT 17h30

BRASSENS FOLKSINGER OU BLUESMAN ?

- Inclus dans l’accès journée. Conférence « Causerie au coin du Phare » avec Jacques Vassal : Brassens, bluesman ou folksinger ?

DIM 22 AOÛT 10h30

BRASSENS ENGAGÉ

- Inclus dans l’accès journée. Débat, conférence

« Causerie au coin du Phare » avec Jacques Vassal, Renaud Nattiez et Pierre Schuller : débat sur l’engagement

chez Brassens autour notamment des chansons Les deux oncles et Mourir pour des idées...

MER 25 AOÛT 20h30

NICOLAS JULES

- 6€/Tarif réduit 3€. Concert, pop

Tignasse en bataille et dégaine intemporelle, Nicolas Jules est un artiste aussi troublant que passionnant. À

rebours contre tout système, indépendant de la première heure, il vous mène vers un concert aux influences

anglo-saxonnes des plus poétiques. Contre toute attente, Brassens n’est jamais loin.

JEU 26 AOÛT 20h30

CLÉA VINCENT + MÂLE

- 15€/Tarif réduit 12€. Concert, pop

Electron libre, Cléa n’hésite pas à casser les codes, mêler les influences et ouvrir les portes.

L’auteure-compositrice déploie une gaieté communicative et une immédiateté qui lui confèrent une signature

toute particulière, distillant depuis plusieurs années une pop française succulente.

VEN 27 AOÛT 20h30

SOAN + ANGA

- 15€/Tarif Réduit 12€. Concert, chanson

Soan brouille les pistes, de Jean Corti (Accordéoniste de Brel) à Rachid Taha en passant par les Têtes Raides ;

de Soma Snakeoil (L’égérie Punkrock) à John Krishack (Manager du groupe State to state de L.A) en passant

par The Krays (Punkrock,N.Y), pas besoin d’étiquette, on aime ou on déteste mais dans l’ensemble on respecte

et cela se vérifie sur scène.

SAM 28 AOÛT 19h CARGO GORILLE : LE COMITÉ DES FÊTES : DE SÈTE À HUITRE !

- 6€/Tarif Réduit 3€. Musique, Djs

DIM 29 AOÛT 10h30

BRASSENS ET LA CABANE DE LOLO

- Inclus dans l’accès journée. Conférence

« Causerie au coin du Phare » avec Jean Brunelin : « La cabane à Lolo ». Entretien animé par

Bernard Lonjon sur les belles années au bord de l’étang de Thau de Tonton Georges en vacances

chez Lolo. Projection du film inédit de Jean Brunelin Dans la cabane à Lolo.

LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS !

“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation qui convie petits et

grands à vivre une expérience Brassens unique et moderne à la rencontre de sa vie, son œuvre,

et des empreintes qu’il a laissées dans sa ville et sur ses habitants.

Retrouvez toutes les semaines : la visite commentée du Roquerols

Tous les jours à 11h et 15h - inclus dans l’accès journée “RemBobino”

Toutes les semaines, Rembobino vous invite à la projection de films autour de

Georges Brassens à 15h30 dans la salle du cabaret Patachou, au cœur du Roquerols:

Mercredi : Porte des lilas, de René Clair avec Georges Brassens et Pierre Brasseur…

Jeudi: Trois sur la photo, de Sandrine Dumarais : Brel, Brassens, Ferré.

Vendredi : Georges Brassens, une histoire de femmes. (archives inédites de l’INA)

Samedi : Le regard de Brassens, de Sandrine Dumarais

Et tous les jours de 15h30 à 17h, projection en boucle du film de Rémi Sautet: La Supplique des Sétois.

“Les Matinées musicales”

Pour accompagner votre déjeuner les professeurs du conservatoire en performance

sur le pont du Roquerols. Tous les jours de la semaine de 10h30 à 13h30

“Je me suis fait tout petit”

Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts.

Tous les mercredis de 10h à 12h - tarif unique 6€

Lulu Berenguer

Déambulation musicale dans le Roquerols.

Tous les mercredis de 10h à 14h - inclus dans l’accès journée

“Les Suppliques Sonores”

Format dédié aux textes qui ont du sens, aux mots qui résonnent et percutent. Bercé par

la voix d’acteur(e)s asseyez-vous sur un transat pour écouter les mots qui se mélangent

au son des mouettes de manière à vous faire vivre une expérience littéraire unique.

Tous les samedis à 18h

“Escape Game Brassens”

En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de Brassens en

immersion sur application mobile dans une scénographie grandeur nature.

Parties en vente à la billetterie du bateau, Tarif unique 5€

INFOS PRATIQUES

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DÈS 10H

Bar Restaurant & Tapas :

Carte élaborée sous la supervision bienveillante de Pierre Vedel ami de Georges, préparée avec application

et amour par les célèbres “The Marcel” et “Maison Politi”, et servie par l’équipe de Jimmy en cuisine.

Service de 12h à 15h30 et de 18h à 22h30.

sete.fr/menu-Brassens - réservation au 06 82 92 53 86

TARIFS

Le bateau du centenaire Brassens, amarré quai du Maroc, permet d’accueillir 250 personnes maximum. Les cartes d’abonnement vous permettent d’accéder au bateau à volonté et de profiter des tarifs réduits sur les concerts. L’accès est gratuit- pour les enfants jusqu’à

10 ans inclus (accompagné avec un plein tarif ou tarif réduit).

Le bar et la restauration sur le bateau n’acceptent le paiement qu’en CB uniquement.

Plein tarif bateau + Espace Brassens : 9€ / Réduit : 4,50€

Tarif Famille bateau + Espace Brassens (2 adultes/2 enfants) : 21€

Plein tarif bateau : 6€ / Réduit : 3€

Tarif famille bateau (2 adultes/2 enfants) : 14€

Tarif groupe bateau (+10 personnes) : 4€

Carte abonnement accès jour “Il suffit de passer le pont” (1 mois) : 15 €

Carte abonnement accès jour “La route aux 4 chansons” (3 mois) : 25 €

Carte abonnement accès jour “La route qui mène à 100 ans” (6 mois) : 39 €

BATEAU-PHARE LE ROQUEROLS - GARE MARITIME - TERMINAL CROISIÈRE QUAI DU MAROC - 34200 SÈTE

Retrouvez toutes les informations sur sete.fr