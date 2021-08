Sète - Le point hebdomadaire Covid sur Sète au 7 août 2021 !

Suivi hebdomadaire

Samedi 7 août 2021, nous comptons 24 patients et résidents positifs (+ par rapport à la semaine dernière) dont 4 en réanimation (+2), 8 en médecine (+6) et 12 en EHPAD

Depuis le début de la 4ieme vague, 40 patients Covid ont été pris en charge dont 8 séjours en réanimation (soit 20% des hospitalisations)

À retenir cette semaine :

L’hospitalisation de 13 nouveaux patients

La gestion du cluster à l’EHPAD de Marseillan avec 15 résidents positifs (+ 1) dont 2 ont dû être hospitalisés, 4 décès et toujours 3 professionnels positifs

1 décès est à déplorer cette semaine en Réanimation, soit 5 décès au total pour cette nouvelle vague c’est à dire un taux de mortalité de 12,5%

Le déclenchement le 5/08 du plan blanc niveau 1 pour permettre l’adaptation des organisations et la mobilisation des professionnels

Le taux d’incidence dans l’Hérault reste supérieur à la moyenne nationale (600 pour une moyenne nationale à 228) avec un taux de positivité de tests en légère baisse à 7,3% (contre 4,2% en France)

La dégradation de la situation sur le territoire de l’Hérault laisse présager une progression des hospitalisations COVID pour les prochains jours et semaines

Pour limiter la circulation du virus, les contaminations, les malades et les décès, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition :

La vaccination rapide de toutes les personnes de plus de 12 ans

Le port du masque

Le respect de la distance physique d’1 m

Le lavage des mains

L’aération régulière des lieux clos

Les tests de dépistage et l’isolement strict dès que des symptômes apparaissent

Et à partir de demain, l’utilisation du pass sanitaire pour accéder à tous les lieux clos accueillant du public (dont l’hôpital, nous y reviendrons demain)

Nous souhaitons remercier cette semaine les équipes de tous nos établissements médico-sociaux et plus particulièrement celle de l’EHPAD de Marseillan qui a dû gérer le cluster au sein de l’EHPAD tout en poursuivant la prise en charge des résidents non Covid

Merci à vous tous de nous suivre avec assiduité et attention et toutes nos excuses pour le décalage de 24h dans la mise en ligne de ce point hebdomadaire