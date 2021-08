Mèze - Un jumelage inter-jeunes

Un jumelage inter-jeunes.

Du 10 au 17 juillet, l’espace jeunes a accueilli six ados du 19ème arrondissement de Paris, âgés de 12 à 15 ans. Ce séjour était organisé dans le cadre d’un jumelage avec le Collectif Indépendant de la Résidence Tanger (CIRT). Sport, sorties mer et rivière, atelier pâtisserie, repas du terroir, moment cocooning… les ados mézois et parisiens ont partagé un programme riche en activités. Cet échange entre les deux structures sera renouvelé prochainement puisque les jeunes mézois sont attendus pour un séjour à Paris au printemps prochain.