Sète - Le prochain "Astérix et Obélix" fait escale à Sète

Le tournage du prochain film Astérix et Obélix : L’empire du milieu a posé ses caméras à Sète jeudi 5 août.

Une scène a été tournée tôt dans la matinée à la Crique de l’Anau, en contrebas de la promenade Maréchal Leclerc, avec notamment Gilles Lellouche dans le rôle d’Obélix. Ce prochain opus, issu de l’univers de René Goscinny et Albert Uderzo, et réalisé par Guillaume Canet, est prévu pour diffusion en salle en 2022.

Un tournage en urgence rendu possible grâce au Bureau du cinéma de la Ville, un dispositif voulu par le maire François Commeinhes pour mieux répondre aux demandes des sociétés de production. Le casting comprend pléthore de noms connus du grand public dont Guillaume Canet, réalisateur et acteur qui jouera le personne d’Astérix, mais aussi Marion Cotillard, Vincent Cassel, Pierre Richard, Ramzy Bedia, José Garcia, Manu Payet, Zlatan Ibrahimović, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Bigflo et Oli, Angèle ou encore Matthieu Chedid.

Depuis juin, Sète accueille aussi l’équipe de production d’une nouvelle série en préparation à l’Ile de Thau : Reuss. Cette comédie musicale de 10 épisodes a choisi l’Ile Singulière pour 90 % de ses décors et sera tournée en septembre et octobre.

Photo ville de Sète