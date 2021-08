Occitanie - Vendredi 6 août : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Forte mobilisation de nos établissements de santé qui, face à la quatrième vague, adaptent leur organisation afin d’anticiper la prise en charge d'un nombre important de patients.

Ce vendredi 6 août au soir : 936 hospitalisations en cours (+133) dont 211 en réanimation et soins critiques (+41) et 4 672 décès à l’hôpital (+24 en 3 J).

La dégradation rapide des indicateurs et l’augmentation importante des hospitalisations dans notre région a amené l’ARS a demander, ce mercredi, aux établissements de santé de la région de déclencher leur plan blanc, un dispositif exceptionnel leur permettant d’adapter leur organisation afin d’anticiper la prise en charge d'un nombre important de patients.

Des transferts de patients entre départements sont déjà mis en œuvre mais l’évolutiondela situationpourraitnécessiterdes transferts de patients vers d’autres régions dès la semaine prochaine.

Le taux d’occupation danslesservicesde réanimation atteint 89%,la part des patients covid dans ces services représentant aujourd’hui 31 % des capacités.

Plus de la moitié des nouvelles admissions pour covid concerne des personnes de moins de 60 ans. La grande majorité des patients admissont insuffisamment ou non vaccinés.

L’efficacité des vaccins est reconnue dans leur capacité à protéger contre les formes les plus graves de covid etl es covid longs : il y a plus de 70% de protection contre les formes graves après la première dose et plus de 90% après la seconde dose, quel que soit le vaccin.

Plus que jamais la vaccination reste notre atout majeur.

Pour se protéger et protéger les plus fragiles, faites-vous vacciner maintenant et respectez les gestes barrières.