Occitanie - Mardi 3 Août 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Hausse importante des indicateurs dans notre avec pour conséquence une tension importante sur nos établissements de santé : 803 hospitalisations en cours (+137) dont 170 en réanimation et soins critiques (+50) et 4 635 décès (+13 en 4J) à l’hôpital.

Covid-19 l’hôpital en tension

L’ensemble des indicateurs continuent de progresser très fortement dans notre région avec un taux d’incidence moyen supérieur à 420/100 000 habitant.

En conséquence, les admissions à l’hôpital en hospitalisation conventionnelle et en réanimation sont dorénavant entrain d’augmenter très vite.

Dans les établissements de santé d’Occitanie, le taux d’occupation dans les services de réanimation atteint désormais 85%.

La part des patients covid en réanimation dépasse 25% alors que notre région très touristique, connait une très forte activité non covid dans ces services.

Les patients hospitalisés en réanimation sont jeunes (une grande partie ont moins de 60 ans), non vaccinés ou parfois avec un schéma vaccinal incomplet.

On constate également des entrées en réanimation de femmes enceintes,particulièrement vulnérables face à l'infection.

Les femmes enceintes peuvent être vaccinées contre la covid 19 dès le premier trimestre (Vaccin Pfizer ou Moderna) en particulier pour celles qui présentent des comorbidités (surpoids,hypertension,diabète,...)

Plus que jamais pourse protéger et protéger les autresla vaccination et le respect des gestes barrières sont essentiels.