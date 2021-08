Sérignan - Lutte contre le frelon asiatique : c'est le moment !

Lutte contre le frelon asiatique : c'est le moment !

Le frelon asiatique figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes sur notre territoire. Ces frelons causent des ravages chez les populations d’abeilles et représentent un réel danger pour ceux qui s’en approchent à moins de 10 mètres.

Aussi, il est important de lutter contre cette invasion, d’autant que des moyens existent pour la freiner. Chaque année, la Ville de Sérignan éradique de nombreux nids identifiés sur son domaine public, et voit ainsi les colonies se réduire peu à peu sur les zones traitées.

Pour être efficace dans cette lutte, il y a deux solutions, soit piéger les reines, soit détruire les nids au bon moment.

Concernant le piégeage, les reines se déplacent en toute fin d'hiver et ce sont elles qu'il faut attraper avant qu'elles ne créent une colonie. Il existe des pièges qui permettent de les attraper et qui évitent surtout que les autres insectes, abeilles, frelons européens, etc. ne soient tués.

Concernant l’élimination des nids : Les nids doivent être repérés et détruits avant que les reines fondatrices n’essaiment, donc avant l’automne, afin d’éviter l’installation à proximité de plusieurs nouvelles colonies.

Comment repérer un nid ?

De forme sphérique, le nid de frelons asiatiques est généralement situé en hauteur, dans les grands arbres, et à proximité d’une source d’eau. Certains d’entre eux peuvent mesurer jusqu’à 1m20 de de diamètre. Cependant, on en dénombre de plus en plus souvent à hauteur d’homme, avec les dangers que cela représente.

S’il est difficile à repérer en été à cause des feuilles des arbres, c‘est pourtant le meilleur moment pour les détruire, alors levez les yeux… et si vous repérez un nid, contactez le service Environnement de la mairie : Pierre Romatico au 04 67 37 25 91.