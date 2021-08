Lourdes - Entrainement délocalisé de la Section Paloise Béarn Pyrénées au stade Antoine Béguère

Entrainement délocalisé de la Section Paloise Béarn Pyrénées au stade Antoine Béguère.

Jeudi 5 août 2021

Dans le cadre de la stratégie de développement territorial Lourdes Cœur des Pyrénées, la ville de Lourdes développe une politique d'accueil des clubs sportifs pour la préparation de leurs saisons.



Par sa position géographique stratégique et grâce à son parc hôtelier et à son offre d'équipements et de services, Lourdes est un camp de base des Pyrénées idéal pour la préparation des sportifs.



Dans ce contexte, la ville de Lourdes a l'honneur d'accueillir la Section Paloise Béarn Pyrénées qui vient effectuer un stage de préparation le jeudi 5 et vendredi 6 août au stade Antoine Béguère

Entraînement de la Section Paloise Béarn Pyrénées ouvert au public le jeudi 5 août à 16h30.

Ouverture du stade à partir de 16h15.



Port du masque et pass sanitaire obligatoires.