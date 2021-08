Sète - Barrou : associations, Ville et Agglo font la chasse aux déchets

Barrou : associations, Ville et Agglo font la chasse aux déchets

Même les petits coins de paradis ne sont pas épargnés par les déchets rejetés par les courants. Ce lundi 2 août, les associations Wings of the Ocean et Project Rescue Ocean – accompagnées par la brigade bleue de Sète agglopôle Méditerranée et la Ville – s’attelaient au nettoyage des berges du Barrou, autour de la place Bir Hakeim.

Une dizaine de jeunes, dont plusieurs scouts venus prêter main-forte, ont récolté des sacs entiers de déchets. “On retrouve parfois des morceaux de plastique datant des années 1990.

Le plastique, ça ne bouge pas, il faut 450 ans pour que ça se désagrège” rappelle Léopold Guyot de Wings of the Ocean, une association de dépollution et de sensibilisation à la préservation du milieu marin qui intervient sur tout le littoral méditerranéen pendant l’été. Ils étaient accompagnés par Marialys Caramel, conseillère municipale en charge des actions avec les associations en lien avec l’environnement.

La brigade bleue était aussi au rendez-vous.

Cette petite équipe de deux personnes a été mise sur pied par Sète agglopôle Méditerranée pour nettoyer les abords des berges et sensibiliser la population. “On fait également des relevés d’oxygène sur l’étang de Thau et on vient en aide aux associations” explique Samir El Mokkedem. Ce lundi matin, la présence de la brigade bleue a permis l’extirpation d’une épave qui se décomposait dans l’étang. Avec un rappel : “l’étang et la mer nous rendent ce que l’on y jette”.