Pézenas - 42ème chapitre de la très noble et très gourmande Confrérie du Petit Pâté de Pézenas !

Ce dimanche 25 juillet 2021 s’est tenu le 42ème chapitre de la très noble et très gourmande Confrérie du Petit Pâté de Pézenas. Organisé l’année du trentenaire de la confrérie et du centenaire de l’association Les Amis de Pézenas, ce chapitre s’est tenu dans des conditions sanitaires exceptionnelles et à une date peu commune puisque, habituellement, les membres de la confrérie se réunissent pour le jeudi de l’Ascension.

Si par son intronisation le Poulain fut le Roi de cette fête, ce chapitre a également permis de mettre en avant des acteurs de la commune engagés dans le domaine de la santé, et particulièrement investis dans la lutte contre le COVID-19, dans le secteur de la solidarité, dans le monde associatif, dans la vie culturelle locale et au service de la transmission de nos traditions.

Ainsi, ont été intronisés à cette occasion : Flore Padiglione, comédienne et membre de la troupe de l’Illustre Théâtre, Chantal Blanquer, investie auprès des Amis de Pézenas, Martine Girault, Présidence du Secours Populaire de Pézenas, Marion Monnin, anesthésiste-réanimateur, Marjorie Laget, infirmière libérale présente au centre de vaccination, Jessica Jean, secrétaire au centre de vaccination de Pézenas, et Thomas Guiraud, membre de l’association Les Fadas dont il a été longtemps le Président.

À cette occasion, comme le veut la tradition et puisqu’il n’y avait pas eu de chapitre depuis 2019, le Maire de Pézenas, Armand Rivière, a également été intronisé.

Toutes et tous ont juré fidélité au Petit Pâté de Pézenas et se sont engagés à le défendre et le promouvoir avec passion.