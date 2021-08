Sérignan - Visite du nouveau sous-préfet de Béziers !

VISITE À SÉRIGNAN DE PIERRE CASTOLDI, LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET DE BÉZIERS

Ce vendredi 30 juillet, monsieur le sous-préfet a été reçu par monsieur le maire, le premier adjoint, l’adjointe à l’action sociale et l’adjointe à la jeunesse et à l’éducation. Les élus étaient accompagnés par les différents directeurs de services. Au cours d’une longue visite dans de nombreux secteurs de la commune, furent abordés les problématiques rencontrées, les principales réalisations effectuées, les projets à venir et la vision d’ensemble de la municipalité.

L’échange fut particulièrement riche et très constructif. Il dura sur le terrain de 10h30 à 13h et se conclut par un déjeuner de travail jusqu’à 15 h.

Monsieur le sous-préfet souhaitait connaître notre commune en la parcourant et voulait se forger sa propre opinion en y venant en visite prolongée.

Monsieur le maire a apprécié cette approche directe et informelle car elle a permis d’appréhender concrètement la réalité et de prendre date pour avancer de concert.